Fix Price в IV квартале нарастил выручку на 7,4% до 87,7 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Выручка Fix Price в IV квартале 2024 года выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 87,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 80,6 млрд рублей, увеличившись на 10,7%. Оптовая выручка снизилась на 19,4% до 7,2 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA по МСФО 16 выросла на 13,3% до 18,06 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 20,6% против 19,5% годом ранее.

LfL-продажи в отчетном периоде выросли на 2,3% за счет увеличения среднего чека на 4,1%. Трафик при этом сократился на 1,8%.

Чистая прибыль уменьшилась на 17,6% до 7,1 млрд рублей.

Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", которая также предполагала рост выручки на 7,4% до 87,7 млрд рублей. Чистая прибыль оказалась выше ожиданий - аналитики предполагали снижение показателя на 21,9%, до 6,7 млрд рублей.

"Вопреки внешним вызовам, по итогам года мы продемонстрировали рост выручки и сопоставимых продаж, высокий для отрасли уровень рентабельности и успешно выполнили план по чистым открытиям – сеть выросла на 751 новый магазин", - приводятся в сообщении слова CEO ритейлера Дмитрия Кирсанова.

Валовая прибыль увеличилась на 6,9% и составила 30,8 млрд рублей.

Капитальные затраты в отчетном периоде увеличились до 4,3 млрд рублей с 1,5 млрд рублей в IV квартале 2023 года. Основная часть инвестиций пришлась на строительство нового распределительного центра в Казани и открытие новых магазинов.

В IV квартале компания открыла 274 магазина. На конец 2024 года общее количество магазинов достигло 7,165 тыс., увеличившись на 11,7%.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 декабря 2024 года сеть объединяла 7,165 тыс. магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.