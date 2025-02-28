Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию повышением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу сильно снижается на фиксации прибыли перед выходными днями. Существенными негативными факторами для рынка остаются ожидания пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции и ослабление надежд на скорое урегулирование конфликта вокруг Украины.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3173 пункта (-1,85%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже демонстрируют негативную динамику в пределах 4,9%.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-4,9%), "Русала" (-3,5%), "Норникеля" (-3,3%), "Т-Технологии" (-3,3%), банка ВТБ (-3,2%), "ММК" (-3,2%), "НОВАТЭКа" (-3,2%), "Аэрофлота" (-3,1%), "Северстали" (-2,7%), "Московской биржи" (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%), "Татнефти" (-1,9%), АФК "Система" (-1,9%), "Магнита" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "Роснефти" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), "МТС" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Полюса" (-1,2%), Сбербанка (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,6%), "префы" Сбербанка (-1,2%) и "Сургутнефтегаза" (-0,6%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что если завершения украинского конфликта не удастся достичь быстро, его урегулирование может не случиться вообще.

"Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Трамп вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня, а затем достигнуть соглашения об урегулировании конфликта.

Кроме того, Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против РФ, сообщается в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр в четверг. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся в нем слова Трампа.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с украинскими событиями.

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в четверг, причем для индекса Nasdaq Composite падение стало максимальным за месяц, а S&P 500 растерял весь рост с начала года.

Участники рынка оценивали макроэкономические статданные и корпоративные отчетности, а также заявления президента США Дональда Трампа по поводу импортных пошлин.

Министерство торговли США в четверг опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в четвертом квартале, подтвердившие, что американская экономика в октябре-декабре прошлого года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, принимавшие участие в опросах Trading Economics и MarketWatch, также не ожидали пересмотра первоначальной оценки.

Между тем Трамп в четверг подтвердил, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены "дополнительные пошлины в 10%".

Котировки на нефтяном рынке утром в пятницу умеренно снижаются после уверенного роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:05 МСК составила $73,64 за баррель (-0,51%), апрельская цена WTI - $70,02 за баррель (-0,47%).

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 28 февраля отмечаются негативные настроения, большинство фондовых индикаторов находится в заметном минусе из-за опасений за темпы роста глобальной экономики в связи торговыми войнами.