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Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,1%, на Аи-92 – на 2,55%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,1% до 55 799 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,55% до 50 108 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

24.02.202525.02.2025% к пр. д.26.02.2025% к пр. д.27.02.2025% к пр. д.28.02.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-955585554947-1,6354387-1,02549291557991,58-0,1
Регуляр-925141850278-2,2250043-0,47505380,9950108-0,85-2,55
ДТ-летнее5556255255-0,55556590,73557570,18559590,360,71
ДТ-зимнее62994633380,5563243-0,15634860,38635530,110,89
Мазут топочный3298632243-2,25322710,09334183,5533385-0,11,21
Авиатопливо79955805160,779888-0,7879853-0,04799770,160,03
СУГ1455913837-4,96141822,49143961,5113951-3,09-4,18

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа Аи-95 Аи-92
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