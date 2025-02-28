Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,1%, на Аи-92 – на 2,55%
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,1% до 55 799 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,55% до 50 108 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|24.02.2025
|25.02.2025
|% к пр. д.
|26.02.2025
|% к пр. д.
|27.02.2025
|% к пр. д.
|28.02.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|55855
|54947
|-1,63
|54387
|-1,02
|54929
|1
|55799
|1,58
|-0,1
|Регуляр-92
|51418
|50278
|-2,22
|50043
|-0,47
|50538
|0,99
|50108
|-0,85
|-2,55
|ДТ-летнее
|55562
|55255
|-0,55
|55659
|0,73
|55757
|0,18
|55959
|0,36
|0,71
|ДТ-зимнее
|62994
|63338
|0,55
|63243
|-0,15
|63486
|0,38
|63553
|0,11
|0,89
|Мазут топочный
|32986
|32243
|-2,25
|32271
|0,09
|33418
|3,55
|33385
|-0,1
|1,21
|Авиатопливо
|79955
|80516
|0,7
|79888
|-0,78
|79853
|-0,04
|79977
|0,16
|0,03
|СУГ
|14559
|13837
|-4,96
|14182
|2,49
|14396
|1,51
|13951
|-3,09
|-4,18
Цены приведены по национальному индексу