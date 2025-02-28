Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,1%, на Аи-92 – на 2,55%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,1% до 55 799 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,55% до 50 108 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

24.02.2025 25.02.2025 % к пр. д. 26.02.2025 % к пр. д. 27.02.2025 % к пр. д. 28.02.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 55855 54947 -1,63 54387 -1,02 54929 1 55799 1,58 -0,1 Регуляр-92 51418 50278 -2,22 50043 -0,47 50538 0,99 50108 -0,85 -2,55 ДТ-летнее 55562 55255 -0,55 55659 0,73 55757 0,18 55959 0,36 0,71 ДТ-зимнее 62994 63338 0,55 63243 -0,15 63486 0,38 63553 0,11 0,89 Мазут топочный 32986 32243 -2,25 32271 0,09 33418 3,55 33385 -0,1 1,21 Авиатопливо 79955 80516 0,7 79888 -0,78 79853 -0,04 79977 0,16 0,03 СУГ 14559 13837 -4,96 14182 2,49 14396 1,51 13951 -3,09 -4,18

Цены приведены по национальному индексу