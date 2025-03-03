Петербургская биржа запустила расчетные фьючерсы на индексы по бензинам

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ввела в обращение ряд фьючерсных контрактов на территориальные индексы цен на местах производства нефтепродуктов, говорится в сообщении площадки.

Так, вводится расчетный фьючерсный контракт на бензин Регуляр-92 на местах производства европейской части России (IEVRREG). Кроме того, вводится расчетный фьючерсный контракт на бензин Премиум-95 на местах производства европейской части России (код IEVRPRM).

Контракты вводятся с глубиной обращения на три месяца вперед. Индексы рассчитываются на основе сводных биржевых цен в биржевой секции "Нефтепродукты" с учетом вторичного рынка в реальном времени.

"Данные контракты представляют интерес не только для участников товарного, но и финансового рынка. Они предоставляют широкие возможности по хеджированию ценовых рисков и получению прибыли от изменения цен на спотовом нефтепродуктовом рынке", - отмечается в пресс-релизе.