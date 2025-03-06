Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,4%

Лидируют в откате АЛРОСА и Самолет

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг корректируется вниз, отыгрывая откат вечерней сессии среды на фоне вернувшихся сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины, фактором давления также выступает просевшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent в четверг подрос, но остается ниже $70 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов снизился на 1,4% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами отката выступают акции "АЛРОСА" (-3%) и ГК "Самолет" (-2,9%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3219,31 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 марта, составляет 89,7878 руб. (+54,3 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,7%), ОК "Русал" (-2,7%), "Норникеля" (-2,5%), ВТБ (-2,2%), "Т-Технологии" (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%), "Северстали" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2%), "НЛМК" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -0,5% "префы"), "ВК" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Магнита" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,3%), "ММК" (-1,3%), Сбербанка (-1,1% и -1,1% "префы"), "Московской биржи" (-1%), "Интер РАО" (-1%), "МТС" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По словам Трампа, Зеленский также сообщил, что готов подписать сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам в любое удобное для США время.

Ранее американские СМИ сообщали о решении президента США Трампа приостановить всю военную помощь Украине в рамках процесса мирного урегулирования конфликта Россия-Украина.

Между тем, в среду издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники в администрации, что США могут возобновить поставки оружия Украине, если украинский президент Зеленский подпишет соглашение по полезным ископаемым.

"Если он (Зеленский - ИФ) заключит соглашение, обмен разведданными продолжится, военные поставки, уже выделенные администрацией Байдена, возобновятся", - пишет издание, ссылаясь на одного из чиновников администрации президента Дональда Трампа.

Газета отмечает при этом, что "какой объем новой военной помощи мистер Трамп был бы готов предоставить, не ясно".

В администрации Трампа предположили, что, если Зеленский уступит требованиям Белого дома, "пауза в поддержке Украины может быть относительно недолгой", говорится в публикации.

Тем временем, опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высокой инфляции, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ. Так, инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В США в среду индексы акций выросли на 1,1-1,5%, в том числе за счет повышения котировок акций автопроизводителей.

Белый дом заявил, что предоставит General Motors, Ford Motor и Stellantis освобождение от импортных пошлин сроком на один месяц для автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Значительная часть производственных мощностей этих автомобильных компаний находится в Канаде и Мексике, в связи с чем введенные ранее президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины на поставки из этих двух стран могли вызвать значительное повышение стоимости машин, отмечают эксперты.

Котировки акций GM подскочили на 7,2%, Ford - на 5,8%, Stellantis - на 9,2%. Цена еще одного представителя автомобильной отрасли - Tesla - поднялась на 2,6%.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты изменяются в пределах 0,2%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены умеренно корректируются вверх после падения из-за ожиданий ослабления глобального спроса при увеличении предложения, а также на фоне отчета Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $69,64 за баррель (+0,5% и -2,5% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $66,65 за баррель (+0,5% и -2,9% накануне).