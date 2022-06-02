"Почта России" запустит до конца года первые коммерческие беспилотные маршруты

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Почта России" до конца года запустит первые коммерческие беспилотные маршруты в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР), или так называемой цифровой песочницы, сообщил глава департамента управления авиатранспортом компании Георгий Баутин.

"Первые коммерческие беспилотные маршруты будут запущены "Почтой России" до конца этого года", - сказал Баутин журналистам в четверг в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Маршруты откроются в рамках проекта-маяка "Беспилотная аэродоставка грузов" для грузовых перевозок в отдаленные и труднодоступные населенные пункты в одном из регионов, где установлен ЭПР.

В марте правительство РФ утвердило два постановления о запуске ЭПР в сфере беспилотных авиационных систем. Один и них будет осуществляться в Томской области, другой, под эгидой "Почты России" - на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО.

Планируется апробировать использование грузовых беспилотных дронов с максимальной взлетной массой более 30 кг для доставки широкого спектра грузов (от 0,1 кг до 1500 кг), аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ.