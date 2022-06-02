Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

"Почта России" запустит до конца года первые коммерческие беспилотные маршруты

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Почта России" до конца года запустит первые коммерческие беспилотные маршруты в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР), или так называемой цифровой песочницы, сообщил глава департамента управления авиатранспортом компании Георгий Баутин.

"Первые коммерческие беспилотные маршруты будут запущены "Почтой России" до конца этого года", - сказал Баутин журналистам в четверг в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Маршруты откроются в рамках проекта-маяка "Беспилотная аэродоставка грузов" для грузовых перевозок в отдаленные и труднодоступные населенные пункты в одном из регионов, где установлен ЭПР.

В марте правительство РФ утвердило два постановления о запуске ЭПР в сфере беспилотных авиационных систем. Один и них будет осуществляться в Томской области, другой, под эгидой "Почты России" - на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО.

Планируется апробировать использование грузовых беспилотных дронов с максимальной взлетной массой более 30 кг для доставки широкого спектра грузов (от 0,1 кг до 1500 кг), аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ.

Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 2 июня

"Яблоко" подтвердило отъезд Явлинского за рубеж

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Песков заявил об отсутствии у РФ планов закрывать "окно в Европу"

В Кремле заявили, что Россия не собирается продавать нефть себе в убыток

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о возвращении смертной казни

Суд отказался отсрочить решение о ликвидации центра "Мемориал"

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы

Жена Сергея Удальцова Анастасия станет депутатом Госдумы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });