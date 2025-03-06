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СД "Яндекса" 11 марта рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Яндекс" 11 марта планирует рассмотреть вопрос об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций серии 001Р, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

О параметрах программы пока не сообщается.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок с локальными облигациями, в 2018 году были погашены евробонды на $690 млн.

Кредитных рейтингов у эмитента в настоящее время нет, в 2023 году АКРА отозвало рейтинг у его бывшего холдинга Yandex N.V. в связи с окончанием действия договора по инициативе рейтингуемого лица.

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