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"Яндекс" готовит дебютную программу биржевых облигаций на 350 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Яндекс" утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 001Р объемом 350 млрд рублей, сообщил эмитент.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Решение об объеме и параметрах каждого выпуска "Яндекс" будет принимать отдельно, опираясь на потребности бизнеса и макроэкономическую ситуацию.

Как отмечается в пресс-релизе, облигации станут еще одним инструментом для привлечения инвестиций в перспективные направления бизнеса "Яндекса" и позволят компании более гибко управлять структурой финансовых обязательств.

12 марта рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили МКПАО "Яндекс" кредитные рейтинги на уровне ААА(RU) и ruААА соответственно, оба со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок с локальными облигациями, в 2018 году были погашены евробонды на $690 млн.

АКРА Эксперт РА Яндекс
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