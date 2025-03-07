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Группа "Полюс" открывает кредитную линию на 300 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Дочка" "Полюса" заключила соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом 300 млрд рублей, сообщил золотодобытчик.

Поручителями выступают другие структуры "Полюса". Банк-кредитор не раскрывается.

Средства привлекаются для финансирования текущей деятельности компании, в том числе оборотного капитала и капзатрат, и предоставления или возврата займов третьим лицам, говорится в сообщении.

В среду "Полюс" сообщил, что прогнозирует в 2025 году капитальные затраты в пределах $2,2-2,5 млрд, в том числе $650-800 млн - в ключевой проект - Сухой Лог. Общий capex Сухого Лога оценивается в $6 млрд.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс
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