Индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,8% на старте торгов основной сессии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник растет на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта вокруг Украины и в ожидании украинско-американских и российско-американских переговоров, которые должны состояться в Саудовской Аравии позднее на этой неделе. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 1,8%, лидируют в росте бумаги ГК "Самолет" (+4,4%), Совкомбанка (+3,6%) и "Аэрофлота" (+3,5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3224,37 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1139,25 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 марта, составляет 89,1362 руб. (-43,62 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+3,5%), "Т-Технологии" (+2,7%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "ВК" (+2,6%), "Норникеля" (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), ВТБ (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +1,1% "префы"), "Магнита" (+2,1%), "АЛРОСА" (+1,9%), "НЛМК" (+1,9%), "Северстали" (+1,8%), "МТС" (+1,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,8%), Сбербанка (+1,7% и +1,6% "префы"), "ММК" (+1,7%), "Газпрома" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Роснефти" (+1,3%), "ФосАгро" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве составил 8,95 млрд рублей (из них 1,22 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,11 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 723,25 млн рублей на акции "Газпрома").

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в ходе переговоров США с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии будут достигнуты хорошие результаты. "Я полагаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос журналистов, планирует ли он введение санкций в отношении России, президент США ответил: "Мы собираемся рассмотреть множество вопросов, учитывая предстоящие крупные встречи (...) в Саудовской Аравии, которые будут касаться не только России, но и Украины, мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, добиться чего-то".

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины состоится в среду, 12 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Власти США встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с представителями России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", - сообщил телеканал. Собеседник не стал уточнять, кто именно примет участие в переговорах.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в начале недели консолидация на российском фондовом рынке может продолжиться. Поддержку фондовым индексам продолжит оказывать позитивная динамика на рынке облигаций. Кроме того, внимание инвесторов привлекут немногочисленные корпоративные отчеты по итогам 2024 года, которые будут иметь значение для оценки возможных дивидендных выплат. В среду Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен за февраль, которые могут придать импульс для более выраженной динамики фондовых индексов.

Давление на индексы оказывает снижение нефтяных котировок (Brent на прошлой неделе потеряла в цене 3,4%) на фоне опасений перед возможным замедлением темпов экономического роста в мире и рисков избыточного предложения, учитывая намерение ОПЕК+ увеличить объемы нефтедобычи уже в апреле текущего года, отмечают эксперты.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, боковик 3150-3260 пунктов по индексу Мосбиржи остается в силе.

Вечерние пятничные распродажи были вызваны словами Трампа о готовности ввести жесткие санкции в отношении России до заключения мирного соглашения, отмечает эксперт. Индекс Мосбиржи при этом почти достиг ближайшей поддержки 3150 пунктов. Однако в дальнейшем глава США сказал, что "у нас все хорошо продвигается с Россией" - и эти слова вызвали выкуп просадки. В результате по итогам суток рынок закрылся практически без изменений.

Таким образом, уже наработанный характер торгов продолжает сохраняться - рынок очень чутко, сильно и эмоционально реагирует на высказывания политических лидеров, но просадки быстро выкупаются, а в случае роста происходит такая же быстрая фиксация спекулятивной прибыли, констатирует Антонов.

Вряд ли что-то принципиально изменится в ближайшие дни. Пока ориентиром для спекулятивной торговли выступает диапазон 3150-3260 пунктов по индексу Мосбиржи. При неизменности геополитики более вероятным является плавное ослабление курса рубля. Но любой позитив по переговорам Россия-США может привести к новому витку укреплению рубля, считает представитель "Алор брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что в понедельник индекс МосБиржи продолжит преимущественно проторговывать диапазон 3200-3250 пунктов, хотя и можно допустить локальные "проколы" обеих границ. "Рынок продолжает оставаться крайне чувствительным к геополитическим новостям и в начале недели перейдет к ожиданию анонсированных встреч представителей США с делегациями Украины и России", - считает он.

Зарубежные фондовые рынки

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,5-0,7% во главе с Nasdaq, но снизились по итогам недели. Недельное падение S&P 500 составило 3,1%, став максимальным с сентября, Dow Jones потерял 2,4%, Nasdaq - 3,5%.

В ходе сессии в пятницу снижение индексов в какой-то момент достигало 1%, однако поддержку рынку оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего на мероприятии школы бизнеса Бута при Чикагском университете.

Пауэлл отметил, что американская экономика остается сильной, несмотря на возросшую неопределенность. Он в очередной раз повторил, что Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки.

Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в феврале и неожиданный рост безработицы.

Количество рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 151 тыс., тогда как опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали увеличение на 160 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 125 тыс., а не на 143 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в феврале повысилась до 4,1%, тогда как аналитики ожидали ее сохранения на январском уровне 4%.

Федрезерв, вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США для корректировки ставки, заявил президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

В Азии в понедельник наблюдается позитивная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,6%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале снизились на 0,7% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Дефляция была зафиксирована впервые более чем за год (с января 2024 года). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 0,5%. В январе инфляция составляла 0,5%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,2% в годовом выражении после снижения на 2,3% в январе, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,1%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются после роста в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $70,17 за баррель (-0,3% и 1,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $66,82 за баррель (-0,3% и +1% в пятницу).

В понедельник на рынок давят слабые макроэкономические данные из Китая (снижение цен потребителей и производителей в феврале) и неопределенность вокруг американских пошлин.

За минувшую неделю международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,9%. При этом WTI снизилась по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным спадом с декабря 2023 года.

Между тем президент США продолжает корректировать внешнеторговую политику - в частности, он смягчил ряд пошлин на импорт из Канады и Мексики до 2 апреля. При этом канадские власти не стали отменять ответные меры, а контрмеры со стороны Китая начинают действовать в понедельник.

Кроме того, на прошлой неделе ОПЕК+ подтвердила планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.