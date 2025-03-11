Путин поддержал идею на уровне правительств обсудить экспорт пеллет в Китай

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вопрос открытия китайского рынка для поставок российских топливных гранул может быть проработан на уровне правительств двух стран. Идею обсуждения этого вопроса с руководством КНР поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Говоря о ситуации в лесообрабатывающей промышленности, глава региона упомянул, что в Северо-Западном федеральном округе сохраняется проблема со сбытом пеллет, которые ранее практически полностью поставлялись на европейские рынки. Сейчас рынок ЕС закрыт, а переориентация на наиболее перспективный азиатский рынок - китайский - сталкивается с препятствием в виде законодательного запрета на ввоз пеллет, которые в КНР отнесены на текущий момент к отходам производства.

"В Китае действует ограничение по ввозу пеллет, и этот вопрос, мне кажется, я бы попросил вашего поручения, чтобы тоже его на межправительственном уровне поставить, поскольку потенциал рынка пеллет в Китае сегодня порядка 7-8 млн тонн, а потенциал, который мог бы использоваться, мы со специалистами рассчитали, – до 30 млн тонн. То есть фактически мы могли бы заполнить лишь часть этого потенциального объема. Но вот этот запрет, который в китайском законодательстве действует, я не думаю, что он носит очень принципиальный характер, просто они относят пеллеты как к отходам производства, а не как к виду биологического топлива. Поэтому, если бы этот вопрос решить, я думаю, что мы открыли бы для себя очень перспективный рынок", - обратился к президенту Цыбульский, отметив, что регион готов развивать и внутренний спрос на топливные гранулы.

"Внутренний рынок – да, но и с партнером тоже надо проработать", - ответил на это Путин.

Ранее Минпромторг РФ заявлял, что консультации с китайскими ведомствами по поводу снятия запрета на ввоз пеллет из России ведутся на регулярной основе, однако окончательное решение пока не принято. В конце прошлого года вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов говорил "Интерфаксу", что в 2024 году были осуществлены первые точечные поставки пеллет в одну из провинций Китая, в частном порядке снявшей запрет на импорт топливных гранул, но это разрешение было принято в индивидуальном порядке и затронуло только одну отечественную компанию.

В начале 2023 года проблема сбыта пеллет обсуждалась на совещании у президента РФ в рамках совещания по вопросам развития ЛПК. Тогда глава государства дал несколько поручений по развитию внутреннего спроса на топливные гранулы. В частности, было принято решение на 2023-2024 годы предоставить дополнительные инфраструктурные бюджетные или специальные казначейские кредиты на не менее 15 млрд рублей на перевод котельных с угля и мазута на биотопливо, в том числе пеллеты, в регионах Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов. Также было поручено обеспечить развитие производства котельного оборудования, работающего на биотопливе, с субсидируемой скидкой покупателям.

Как сообщил во вторник Цыбульский, в этом году Архангельская область запускает 20 котельных на пеллетах, из которых 13 котельных с уровнем локализации около 90%.

По данным Росстата, в 2024 году в РФ было произведено 1,099 млн тонн пеллет, что на 18,1% меньше, чем годом ранее.