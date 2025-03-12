Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе составил 720,6 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 720,6 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 498,1 млрд рублей, в январе 2023 года – с дефицитом 1 трлн 370,4 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе текущего года составили 4 трлн 876,6 млрд рублей (в январе 2024 года - 4 трлн 279,4 млрд рублей), расходы - 5 трлн 597,3 млрд рублей (годом ранее - 3 трлн 781,3 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 1 трлн 466,3 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал январский дефицит на уровне 1 трлн 706 млрд рублей. По данным Казначейства, доходы федерального бюджета в январе составили 2 трлн 672,4 млрд рублей, расходы - 4 трлн 138,6 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе исполнены с дефицитом 40,9 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 1 трлн 163,7 млрд рублей, расходах - 1 трлн 204,6 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе исполнены с профицитом 735,8 млрд рублей. Доходы фондов составили 1 трлн 938,8 млрд рублей, расходы - 1 трлн 203,0 млрд рублей.