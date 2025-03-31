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Федеральный бюджет РФ в январе-феврале исполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2025 года исполнен с дефицитом 3,841 трлн рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с дефицитом 2,701 трлн рублей.

По данным казначейства, доходы бюджета за два месяца 2025 года составили 3,923 трлн рублей (по оценке Минфина - 5,344 трлн рублей), расходы - 7,764 трлн рублей (8,045 трлн рублей, согласно Минфину).

Расхождение между сведениями казначейства и Минфина в результате исполнения бюджета произошло в основном из-за меньшего объема дохода по данным казначейства на 1,421 трлн рублей. Минфин, сообщая предварительную оценку исполнения бюджета, оговаривал, что доходы представлены с учетом поступивших на единый налоговый счет (ЕНС) платежей, отнесенных к соответствующим доходам федерального бюджета на 1 марта. Последним рабочим днем месяца и последним днем уплаты налогов была пятница, 28 февраля, не все платежи в бюджет могли быть зачислены этой датой и, соответственно, были учтены в следующем месяце.

Как ранее сообщало казначейство, федеральный бюджет за январь был исполнен с дефицитом 721 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета в феврале сложился в размере 3,202 трлн рублей.

Хроника 03 июня 2024 года – 31 марта 2025 годаБюджет РФ
Федеральное казначейство Минфин РФ
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