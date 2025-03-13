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Финтех-подразделение Ozon разместит ЦФА на 2,5 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Озон Капитал", холдинговая компания, объединяющая большинство финансовых сервисов группы Ozon, размеcтит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 2,5 млрд руб. на платформе ЦФА хаб, говорится в сообщении платформы.

Выпуск адресован физическим лицам и представлен в виде денежного требования к эмитенту. Доходность фиксированная и составляет 24,5% годовых.

Стоимость одного ЦФА равна 1000 рублей, срок обращения - 9 месяцев. Сбор заявок продлится до 25 марта.

Также размещает ЦФА на денежное требование МТС-банк. Выпуск адресован физическим лицам, его объем - 100 млн руб. Доходность составляет 23% годовых, стоимость одного ЦФА - 10 тыс руб., срок обращения - 182 дня (до середины сентября 2025 года). Промежуточные выплаты не предусмотрены. Сбор заявок пройдет до 18 марта.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

"Блокчейн Хаб" ("дочка" "МТС"), работает под брендом ЦФА хаб. Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка Росии в июле 2023 года.

Ozon Озон Капитал
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