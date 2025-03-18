Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник продолжил подъем по большинству blue chips в ожидании телефонных переговоров президентов США и России в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние рынки подают смешанные сигналы, подросла нефть на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке (фьючерс на Brent превысил $71 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,3% к уровню закрытия основной сессии накануне, проседают акции "Газпрома" (-0,5%) после выхода в понедельник вечером негативного отчета по РСБУ за 2024 год.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3254,89 пункта (+0,3%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже подросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 марта, составляет 84,3059 руб. (-1,26 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), "Северстали" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "ВК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Акции "Газпрома" просели до 173,16 рубля (-0,5%).

Головная компания ПАО "Газпром" по итогам 2024 года получила 1 трлн 076,330 млрд рублей чистого убытка по сравнению с 695,570 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год, сообщается в бухгалтерской отчетности ПАО по РСБУ.

В компании оперативно прокомментировали результаты: "Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года".

Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений, сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы идём по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях", - сказал Песков журналистам в понедельник. Он прокомментировал российско-американские переговоры по закрытым каналам.

Президент США Дональд Трамп напрямую обсуждает с украинской стороной условия соглашения для разрешения кризиса, включая вопрос границ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в понедельник.

Также Левитт отметила, что Трамп может прибегнуть к санкциям в отношении России в случае неудачи на переговорах с Москвой, но рассуждать на эту тему преждевременно. "Это вариант, который президент допускал, и который он реализует в случае необходимости", - сказала Левитт в ответ на вопрос, не введут ли США санкции против РФ, если разговор лидеров двух государств во вторник не оправдает ожиданий Вашингтона.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что предстоящий во вторник телефонный разговор президентов США и России поможет больше узнать о позиции российской стороны и приблизиться к урегулированию ситуации на Украине.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, основным позитивным фактором с начала недели выступили новости о том, что во вторник состоятся телефонные переговоры между президентами США и РФ. На этом фоне российский рынок продолжает закладывать скорое урегулирование конфликта на Украине, ожидая появления в ближайшее время дополнительных положительных новостей. В то же время для акций экспортеров сдерживающим фактором остается крайне сильная динамика рубля также на ожиданиях улучшения геополитической ситуации.

С технической точки зрения Индекс МосБиржи смог удержаться выше линии краткосрочного восходящего тренда, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Ближайшим сильным сопротивлением на данный момент является предыдущий локальный максимум вблизи 3350 пунктов, в то время как поддержкой в случае коррекции является уровень 3150 пунктов, считает Кауфман.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,9% во главе с Dow, рынок продолжил коррекцию вверх после недавнего спада, в результате которого значение S&P 500 на прошлой неделе опустилось на 10% ниже февральского пика.

Инвесторы позитивно восприняли февральские данные о динамике розничных продаж в США, которые, хотя и оказались слабее прогнозов аналитиков, показали возврат к росту после январского падения.

По данным Минторга США, розничные продажи в Штатах в прошлом месяце увеличились на 0,2% относительно января. Эксперты в среднем ожидали повышения продаж на 0,6%, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, их снижение составило 1,2%, а не 0,9%, как было объявлено ранее. В годовом выражении показатель вырос на 3,1%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год до 2,2% с 2,4%, на 2026 год - до 1,6% с 2,1%. Эксперты ОЭСР отмечают, что торговые войны будут негативно сказываться на глобальной экономической активности.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 18-19 марта.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,7%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,5%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены умеренно растут.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $71,22 за баррель (+0,2%), апрельская цена WTI - $67,71 за баррель (+0,2%).

Израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили армии обороны Израиля принять "решительные меры" против ХАМАС в Газе, сообщила канцелярия премьера.

Целями израильских ударов в секторе Газа в ночь на вторник стали объекты военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, его командиры среднего звена и чиновники политического крыла, передает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. В воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что второй раз за 24 часа атаковали американский авианосец Harry S. Truman.

Факторами, сдерживающими рост нефтяных котировок, остаются ожидания, связанные с возвращением беспрепятственных поставок нефти из РФ на мировые рынки в случае урегулирования российско-украинского конфликта, а также планы ОПЕК+ по началу наращивания добычи нефти с апреля.

Кроме того, негативное влияние на настроения рынка оказывают сохраняющиеся сомнения в росте мировых экономик на фоне эскалации торговых войн в результате протекционистских мер, принимаемых Вашингтоном.