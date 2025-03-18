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Аналитики BNP Paribas ждут роста доходности германских гособлигаций до 4%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних государственных облигаций Германии может повыситься до 4% в ближайшие годы на фоне ожидаемого увеличения бюджетных расходов на оборону и инфраструктуру, ожидают аналитики французского банка BNP Paribas.

В последний раз показатель превышал эту отметку в разгар мирового финансового кризиса в 2008 году.

Доходность 10-летних госбондов Германии в ходе торгов во вторник поднимается на 0,8 базисного пункта, до 2,834%.

В краткосрочной перспективе показатель будет колебаться в районе 2,5-3%, но затем будет расти на фоне размещения нового госдолга на сумму почти 150 млрд евро до конца 2028 года. Росту доходности также может поспособствовать то, что Европейский центральный банк может быть вынужден приступить к ужесточению денежно-кредитной политики в том случае, если рост госрасходов в еврозоне подстегнет ускорение инфляции, полагают аналитики.

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