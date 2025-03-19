Восстановлена подача газа из России в Армению

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Подача природного газа из России в Армению, прерванная на время ремонтных работ на территории Грузии, возобновлена , сообщило ЗАО "Газпром Армения" вечером во вторник.

"С 21:35 (время местное - ИФ) 18 марта возобновлена подача природного газа, которая была прекращена из-за аварийно-восстановительных работ на участке Казах-Сагурамо (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" на территории Грузии", - говорится в сообщении.

Подача газа из России в Армению была остановлена утром во вторник. Компания заявляла, что бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" российского концерна.