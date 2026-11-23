Brent подешевела до $90,99 за баррель

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются на фоне общего ослабления аппетита к риску после обвала американских акций в пятницу из-за опасений в отношении перспектив ИИ-сектора и его способности стимулировать рост мировой экономики.

К 14:30 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,58 (1,71%) до $90,99 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,21 (1,45%), до $82,2 за баррель.

Сообщения о продолжающихся атаках на нефтяную инфраструктуру и танкеры на Ближнем Востоке ограничивают снижение цен на нефть.

В воскресенье хуситы нанесли удары по электростанции Аш-Шукайк и порту Джизан в Саудовской Аравии. Накануне они сообщили, что военные арабской коалиции во главе с Эр-Риядом нанесли авиаудары по двум электростанциям к северу от йеменского города Саада и в йеменском портовом городе Моха.

В минувшие выходные также стало известно о нескольких нападениях на суда в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива.

Утром в понедельник снижение рынка также сдерживалось информацией о том, что ливийская госкомпания National Oil Corp. (NOC) была вынуждена сократить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки после перекрытия трубопровода, по которому осуществляется транспортировка сырья с крупнейшего месторождения страны. Позднее Reuters сообщил со ссылкой на NOC, что работа нефтепровода восстановлена.