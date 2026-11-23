Нефтяники отчитались Новаку о перестройке логистики топлива

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании отчитались об увеличении производства нефтепродуктов, импорте топлива и перестройке логистики в рамках совещания под председательством вице-премьера Александра Новака; власти обратили внимание на необходимость дополнительного анализа товарных потоков и цепочек поставок, говорится в сообщении правительства РФ.

"Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их. Такая работа должна вестись на опережение федеральными и региональными властями совместно со всеми участниками рынка", - приводятся в сообщении слова Новака.

В свою очередь, представители Федеральной антимонопольной службы в ходе совещания заявили о фактическом завершении работы по заключению соглашений между региональными властями и независимыми АЗС. В ведомстве также отметили, что к настоящему времени возбуждено 76 дел по пресечению нарушений в области антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, выдано 125 предупреждений, 99 из которых уже исполнены и привели к локальному снижению цен.

Отдельно на встрече была рассмотрена ситуация с топливообеспечением в Санкт-Петербурге, Орловской области, Ставропольском крае, Ингушетии.