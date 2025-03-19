"Соллерс" в 2025 году вложит 4 млрд рублей в запуск рамного внедорожника

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Инвестиции "Соллерса" в запуск производства семиместного рамного внедорожника под брендом Sollers (на базе китайского JAC T9) в 2025 году превысят 4 млрд рублей, старт продаж новой модели намечен на 2026 год.

Как сообщил гендиректор ООО "Центр продуктового развития Соллерс" Михаил Гурьянов в интервью для сообщества "Соллерса" в соцсети "ВКонтакте", группа активно готовит индустриальную площадку в Ульяновске к старту выпуска нового SUV.

"В 2025 году мы проинвестируем более 4 млрд рублей в запуск данного проекта. Ожидаем, что первые автомобили появятся в продаже в начале 2026 года", - сказал Гурьянов.

Он отметил, что облик автомобиля финально детализирован, а его интерьер разработан под российского клиента.

"На основе математической модели автомобиля был пройден ряд виртуальных проверок - как конструкционных, так и технологических. Сам автомобиль изначально разработан под эксплуатацию в дорожно-климатических условиях и особенностях нашей страны. Двигатель и силовые агрегаты откалиброваны под применение нашего топлива и смазочных материалов", - рассказал Гурьянов.

"Соллерс" анонсировал планы расширения своего портфеля рамным внедорожником "Соллерс" в ноябре прошлого года. Старт производства тогда был заявлен на 2025 год.

"Очень скоро мы выведем на рынок абсолютно новый полноразмерный внедорожник на рамной конструкции под брендом Sollers. Эта машина разработана специально для российского рынка нашим центром разработки совместно с нашим технологическим партнером. Машина находится в финальной стадии", - говорил на Sollers Product Day директор по продажам Марат Шарапов.

Как сообщалось, полноприводный семиместный автомобиль сегмента SUV будет доступен с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач (АКПП) и полным приводом.