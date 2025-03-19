Казначейству поручено осуществлять мониторинг цен по оборонным госконтрактам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство должно с 1 апреля текущего года осуществлять автоматизированный мониторинг цен по оборонным контрактам с помощью ГИС "Электронный бюджет". Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом внесены изменения в действующее положение о Федеральном казначействе. Теперь в обязанности ведомства включено осуществление автоматизированного мониторинга цен по оборонным госконтрактам. К последним относятся контракты Минобороны РФ на поставку вооружения, военной и специальной техники, а также контракты, заключенные в рамках исполнения названных контрактов Минобороны.

Это не первая мера, направленная на усиление контроля за использованием бюджетных средств при исполнении контрактов в рамках гособоронзаказа. Так, летом прошлого года правительство РФ обязало Минобороны более детально отчитываться перед Казначейством по контрактам, заключенным в рамках ГОЗ и содержащим сведения, составляющие гостайну. То есть, Минобороны было поручено направлять в Казначейство дополнительную информацию по оборонным контрактам, включая информацию о причинах изменения условий (в том числе ценовых) по таким контрактам.

В 2022 году были введены временные нормы, позволяющие заказчикам по соглашению сторон изменять существенные условия контрактов, в том числе "оборонных". В конце 2024 года был принят закон, по которому госзаказчики получили постоянное право изменять по соглашению сторон существенные условия "оборонных" контрактов (в том числе ценовые условия).

В свою очередь Казначейство еще в 2022 году призывало госзаказчиков осторожно применять нормы по изменению существенных условий контрактов.

"Эти нормы позволяют поменять (в контрактах - ИФ) почти все (любые существенные условия - ИФ), что раньше было невозможно, - говорила осенью 2022 года заместитель главы Казначейства Анна Катамадзе. - Понятно, что эти нормы были приняты под давлением внешней ситуации, для нивелирования внешних факторов, в том числе роста цен на строительные ресурсы. Но и с этим стоит разобраться – когда рост цен обоснован, а когда нет".

По словам Катамадзе, на каждое изменение заказчики должны получать и хранить у себя соответствующее обоснование.

"Рано или поздно мы (контрольные органы) посмотрим внимательно на такие контракты, - говорила она. - Эти нормы надо применять осторожно, при реальной необходимости".

Аналогично, по мнению регуляторов, следует относиться и к контрактам, заключаемым с единственными поставщиками.