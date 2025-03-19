Рост цен на сливочное масло в РФ на минувшей неделе практически остановился

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло за неделю с 11 по 17 марта выросли на 0,03%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда масло подорожало на 0,2%, рост практически остановился. С начала года цены на этот продукт поднялись на 2,1%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе цены на овощные консервы для детского питания выросли на 0,7%, мороженую рыбу - на 0,6%, говядину, колбасы, маргарин, сыры, пшеничную муку, ржаной хлеб и черный чай - на 0,4%, сметану - на 0,3%, баранину, мясные консервы для детского питания, молоко, пшеничный хлеб и водку - на 0,2%, сухие молочные смеси для детского питания и макаронные изделия - на 0,1%.

В то же время яйца подешевели на 0,7%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречневая крупа - на 0,5%, мясо кур, рис и печенье - на 0,3%, подсолнечное масло и пшено - на 0,2%, вермишель и соль - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки – на 8,3%.