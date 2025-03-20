Нефть дорожает на новых мерах США против иранского нефтесектора

Цена Brent поднялась до $71,77 за баррель

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 1,4% в четверг на информации об ужесточении Вашингтоном санкций в отношении поставок иранской нефти.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по московскому времени составила $71,77 за баррель, что на $0,99 (1,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,99 (1,47%), до $68,15 за баррель.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов".

В санкционный список также помещены 19 организаций и судов, "задействованных в поставках миллионов баррелей иранской нефти и составляющих "теневой флот" танкеров, который обеспечивает нефтью независимые НПЗ, такие как Luqing Petrochemical", говорится в заявлении Минфина США.

Цены на нефть колебались между ростом и снижением до появления информации о новых санкциях американского Минфина.