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Brent подорожала до $72,16 за баррель

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу и, вероятно, завершат неделю в плюсе. Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

К 8:05 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,22%) до $72,16 за баррель. В четверг Brent подорожала на $1,22 (1,72%), до $72 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,19 (0,28%), до $68,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,16 (1,73%), до $68,07 за баррель. Апрельские контракты, срок обращения которых истек накануне, подорожали на $1,1 (1,64%), до $68,26.

С начала недели стоимость контрактов на обе марки нефти выросла более чем на 2%.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов".

В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти в соответствии с обязательствами между партнерами, сообщила ОПЕК.

Семь нарушавших обязательства стран должны будут снизить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно. Ирак должен сократить добычу на 1,95 млн б/с, Кувейт - на 141 тысячу б/с, Саудовская Аравия - на 30 тысяч б/с, ОАЭ - на 365 тысяч б/с, Казахстан - на 908 тысяч б/с, Оман - на 99 тысяч б/с, Россия - на 706 тысяч б/с.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Brent WTI Израиль Иран ОПЕК США
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