Под антииранские санкции США попали еще 13 иностранных компаний и восемь судов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов СШ объявило о расширении санкционного списка зарубежных компаний, связанных с Ираном.

В частности в SDN List Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов.

Кроме того, под новые санкции подпали восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.