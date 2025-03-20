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ОПЕК получила обновленные графики компенсаций недосокращенной добычи от 7 стран

Эти страны с марта 2025 по июнь 2026 года должны будут снизить добычу на 4,2 млн б/с

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти в соответствии с обязательствами между партнерами, сообщила ОПЕК.

Так, с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно 7 стран, ранее нарушавших обязательства, должны будут снизить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки: Ирак - 1,95 млн б/с, Кувейт - 141 тыс. б/с, Саудовская Аравия - 30 тыс. б/с, ОАЭ - 365 тыс. б/с, Казахстан - 908 тыс. б/с, Оман - 99 тыс. б/с, Россия - 706 тыс. б/с.

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ОПЕК
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