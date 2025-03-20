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РФ компенсирует недосокращенные объемы добычи по сделке ОПЕК+ в 700 тыс. б/с до сентября

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия раньше других стран обязалась компенсировать ранее недосокращенные объемы добычи в рамках обязательств ОПЕК+, которые составляют 706 тыс. б/с.

Основные страны, допустившие нарушения, компенсируют недосокращение до июля 2026 года, Россия обязалась сделать это до сентября 2025 года.

Россия представила следующий график компенсации недосокращенных объемов: март - 25 тыс. б/с, апрель - 51 тыс. б/с, май - 76 тыс. б/с, июнь - 102 тыс. б/с, июль - 127 тыс. б/с, август - 152 тыс. б/с, сентябрь - 173 тыс. б/с.

ОПЕК+
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