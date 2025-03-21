Чистая прибыль ДОМ.РФ выросла почти на 40% за год

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - АО "ДОМ.РФ" представило годовой отчет об итогах деятельности за 2024 год, сообщили в пресс-службе компании.

"За 2024 год активы увеличились на 36%, достигнув 5,6 трлн рублей, а чистая прибыль составила 65,8 млрд рублей, что на 39% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания увеличила периметр раскрываемых параметров и расширила список применяемых стандартов. Также впервые группа ДОМ.РФ подготовила внешнее независимое заверение показателей отчета об устойчивом развитии и сборник ключевых показателей в области устойчивого развития.