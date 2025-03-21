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МТС преобразует в АО юрлицо, на базе которого развивает Adtech-вертикаль

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Юрлицо МТС, на базе которого группа развивает Adtech-вертикаль - ООО "МТС Рекламные технологии" - будет преобразовано в акционерное общество. Решение принято 17 марта общим собранием участников общества, говорится в сообщении компании на Федресурсе.

В начале марта наименование ООО "МТС Рекламные технологии" (на английском - МТS AdTech LLC) получила компания "Стрим". Это юрлицо работает с 2009 года, и до середины марта находилось в прямом владении ПАО "МТС". С 14 марта ООО "МТС Рекламные технологии" на 99% принадлежит ООО "Экосистема МТС".

Гендиректором ООО "МТС Рекламные технологии" является Елена Мельникова. В декабре в рамках объявленной трансформации корпоративного управления МТС сообщалось, что она продолжит курировать Adtech-направление группы.

ООО "МТС Рекламные технологии" владеет такими проектами из портфеля МТС в сфере рекламы, как Buzzoola, GetBlogger, Segmento, "МедиаСкаут".

Трансформация корпуправления МТС предполагает, что холдинговой структурой группы становится ПАО "МТС", которое аккумулирует бизнес в сфере телекома и розницы и одновременно становится владельцем новой компании - "Экосистема МТС". Под управление последней переходят пять ключевых нетелеком-направлений группы, в том числе Adtech.

В начале месяца в рамках раскрытия финрезультатов МТС за 2024 год гендиректор ПАО "МТС" Инесса Галактионова сообщила, что AdTech-актив, наряду с кикшерингом "Юрент", планомерно готовятся к проведению IPO, которые, при появлении благоприятных условий на рынке, могут пройти в 2025 году.

МТС ООО "МТС Рекламные технологии"
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