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МТС рассматривает возможность IPO "МТС AdTech" и "Юрент" в 2026 году

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Группа МТС рассматривает для проведения IPO портфельных компаний в сфере рекламы и кикшеринга - "МТС AdTech" и "Юрент" - в весеннее окно 2026 года, сообщил на онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков CFO компании Алексей Катунин.

Глава ГК "Экосистема МТС" Ровшан Алиев сообщил, что технически обе "дочки" будут готовы к размещению к концу III - началу IV квартала текущего года.

Впервые о планах вывести компании на IPO сообщила глава ПАО "МТС" Инесса Галактионова в марте - тогда компания надеялась на благоприятные условия для проведения размещения в 2025 году.

По словам топ-менеджеров, перспективы IPO обеих компаний зависят от ситуации на рынках капитала.

Катунин пояснил, что с точки зрения ситуации на рынках группа ждет скорее не снижения ставки Банка России до какого-то определенного уровня, а скорее "изменения риторики денежных властей".

"Наше текущее понимание - даже если ставка останется на относительно высоком уровне, но рынок будет ожидать не ее фиксации, а постепенного сокращения - это перераспределит инвестиции на рынках капитала и позволит получить более высокую оценку (бизнеса активов, готовящихся к IPO - ИФ)", - сказал он.

МТС Ровшан Алиев МТС AdTech Алексей Катунин Юрент Инесса Галактионова
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