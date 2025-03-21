Рынок акций РФ завершил пятницу откатом по индексу МосБиржи на умеренно жестком сигнале от ЦБ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также на итогах заседания Банка России, который ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но дал умеренно жесткий сигнал - о возможном ее повышении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели регулятора. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 3200 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,9%) и "ВК" (-4,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3191,61 пункта (-1%), индекс РТС - 1187,89 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 марта, составил 84,64 руб. (+24,45 копейки).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,1%, индекс РТС прибавил 1% на фоне снижения доллара от ЦБ на 0,93 рубля.