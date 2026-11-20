Индекс МосБиржи упал ниже 2400 пунктов впервые с середины октября

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в пятницу откатился ниже рубежа 2400 пунктов впервые с середины октября на фоне фиксации прибыли игроками в условиях ухудшения внешней конъюнктуры и отсутствия оптимистичных сигналов по украинскому урегулированию.

К 09:42 индекс МосБиржи составил 2391,51 пункта (-1,08%), индекс РТС - 919,5 пункта (-1,09%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 4,3%.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-4,3%), МКПАО "ВК" (-3%), "НЛМК" (-2,9%), "ММК" (-2,7%), АФК "Система" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Северстали" (-1,9%), "РусАла" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Роснефти" (-1,5%), "Полюса" (-1,5%), "МТС" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), "Норникеля" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Т-Технологий" (-1%), "Мосбиржи" (-1%), "ФосАгро" (-1%), "Татнефти" (-0,6%), МКПАО "Яндекс" (-0,6%), "ИКС 5" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,3%) и "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Продажи на рынке акций возросли накануне после завершения встречи лидеров России, Китая и США "на полях" саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в КНР, а также пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которые, с точки зрения трейдеров, не принесли однозначных оптимистичных сигналов по украинскому урегулированию.