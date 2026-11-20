Мишустин отметил сокращение проверок бизнеса в шесть раз за семь лет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство уделяет особое внимание совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, чтобы она не ограничивала свободу бизнеса, "количество проверок за последние 7 лет сократилось почти в 6 раз, а их эффективность выросла практически вдвое", заявил премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии участникам VII Всероссийского форума контрольных органов.

"Реализуется ряд мероприятий, включая меры, нацеленные на снижение административной нагрузки, создание комфортной деловой среды для добросовестных предпринимателей. Создана единая система контроля с общими правилами, цифровыми реестрами и понятными процессами, чтобы упростить существующие процедуры и повысить их прозрачность", - отметил он.

Он добавил, что "чаще применяется дистанционный формат взаимодействия с проверяющими, чтобы бизнесу было удобнее и проще отчитываться о выполнении надзорных требований".

"Контроль строится на рискориентированном подходе, что позволяет заранее определить объекты, нуждающиеся во внимании, и действовать на опережение, помогая добросовестным участникам рынка предотвращать возможные нарушения", - заявил он.

"Важно и далее расширять использование современных технологий, совершенствовать цифровые инструменты и сервисы, делать всё необходимое для развития системы контроля на федеральном и региональном уровнях. При этом нужно учитывать, конечно же, обратную связь от бизнеса, чтобы предпринимателям было понятно, как соблюдать обязательные требования, и чтобы они могли просто и легко решать эти вопросы, не отвлекаясь на сами бюрократические процедуры", - отметил Мишустин.