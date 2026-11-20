ЦБ РФ предложил снизить до 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора в ОСАГО

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает снизить до 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора в ОСАГО и впервые за всю историю "автогражданки" предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора, говорится в сообщении регулятора.

Предполагается внести корректировки в тарифы в ОСАГО, проект указания разработан ЦБ.

Решение предполагает "установить нижнюю границу коридора для всех транспортных средств и водителей в виде символического 1 рубля. Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев - сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок", приводятся пояснения в сообщении ЦБ.

Одновременно проект указания Банка России "предусматривает увеличение верхней границы базового тарифа ОСАГО. В частности, на 20% - для обычных автовладельцев, на 35% - для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (за исключением используемых на регулярных перевозках) и на 6,6% - для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, используемых на регулярных перевозках)".

Это, по мнению регулятора, позволит "сдерживать повышение цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях подорожания запчастей и увеличения выплат по ОСАГО", приводит пояснения регулятор. "За 9 месяцев этого года средняя выплата выросла уже почти на 11%, до 128 тыс. рублей, а в результате совершенствования правил определения стоимости ремонта по ОСАГО она увеличится еще на 10%", - уточнили в ЦБ.

Сейчас коэффициент территорий (КТ), который учитывается при расчете стоимости полиса, для всех категорий автомобилистов одной территории един. Однако, в отличие от машин обычных автовладельцев, транспорт юридических лиц в половине случаев попадает в аварии не по месту регистрации компании.

Банк России также "предлагает ввести для него отдельный КТ с одновременной актуализацией его значений, в том числе с понижением для многих территорий. Такое решение сгладит эффект от повышения верхней границы тарифа для этой категории транспорта. Что касается КТ для обычных водителей, предлагается снизить его для 32 городов (в 23 субъектах страны), где сокращается убыточность по ОСАГО, и, напротив, повысить значение для 39 территорий (в 12 субъектах) с высоким уровнем убыточности. Однако такое повышение значений КТ для проживающих на этих территориях безаварийных водителей может компенсироваться более низкой базовой ставкой", говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор планирует установить, что "для автомобилистов из населенного пункта, который присоединяется к крупному городу или населенному пункту с более высоким значением КТ, изменение значений этого коэффициента для расчета стоимости страховки будет постепенным - в течение 3 лет с момента присоединения".

Замечания и предложения к проекту тарифных изменений в ОСАГО ЦБ принимает до 29 ноября включительно.