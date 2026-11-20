Рынок акций США резко снизился, основные индексы потеряли более 2%

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги в четверг резким снижением, успешное IPO Anthropic не смогло оживить спрос на акции компаний, ориентированных на ИИ.

Цена бумаг Anthropic подскочила на 34% при открытии торгов после рекордного в истории IPO (объемом $107,3 млрд). Акции начали торговаться по $111,5 за бумагу при цене размещения в $83. К закрытию рынка стоимость бумаг составила $97,17, что на 17% выше цены IPO и соответствует капитализации всей компании в $1,77 трлн.

Котировки акций чипмейкеров и крупных ИТ-компаний уверенно росли в начале сессии, однако быстро развернулись вниз.

Бумаги Advanced Micro Devices Inc. (AMD) упали в цене на 7,7% после публикации отчета Hunterbrook Media о том, что американский чипмейкер все активнее финансирует компании, покупающие его продукцию, и предоставляет им финансовые гарантии. Инвестподразделение Hunterbrook открыло "короткую" позицию в акциях AMD.

Инвесторы все больше обеспокоены распространением циклических сделок в сфере искусственного интеллекта, в рамках которых производители оборудования, в том числе, Nvidia Corp., приобретают доли в капитале своих клиентов или помогают обеспечить финансирование их деятельности. Эксперты предупреждают, что подобные схемы могут искусственно раздувать спрос на ИИ-технологии и инфраструктуру стоимостью в триллионы долларов, создаваемую для их поддержки.

Акции Nvidia к закрытию рынка подешевели на 3,3%, Micron Technology Inc. - на 2,1%, Broadcom Inc. - на 2,1%.

Капитализация Microsoft Corp. уменьшилась на 1,8%, Alphabet Inc. - на 3,5%, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 3,3%.

Лидерами падения в Dow Jones в четверг стали акции UnitedHealth Group Inc. (-5,6%), Nike Inc. (5,5%), Amazon.com Inc. (-3,9%). Единственной компанией индекса, бумаги которой завершили сессию в плюсе, стала Chevron Corp. (+0,3%).

Бумаги Walmart Inc. подешевели на 1%, несмотря на в целом позитивную отчетность ритейлера. Крупнейшая в США компания сферы розничной торговли сократила чистую прибыль в третьем квартале 2026 финансового года и увеличила выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков. Walmart также улучшила прогнозы выручки и скорректированной прибыли на весь фингод.

ADR Alibaba Group Holding снизились в цене на 1,3%. Чистая прибыль и выручка китайского интернет-гиганта во втором финквартале превзошли прогнозы рынка, однако скорректированная прибыль оказалась слабее ожиданий.

Рыночная стоимость фармкомпании Insmed Inc. взлетела на 20,6% на информации СМИ о том, что французская Sanofi рассматривает возможность ее покупки.

Статданные, опубликованные в четверг, показали рост числа новых заявок на пособие по безработице в США до максимума с начала сентября.

Количество американцев, обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. - до 203 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 202 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 197 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг упал на 2,19% - до 49097,06 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 2,02%, до 7175,83 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 2,25%, составив 23879,2 пункта.