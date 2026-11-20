Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индексов МосБиржи и РТС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips, возросшие распродажи после завершения саммита АТЭС сдерживаются выборочным спросом на фоне дорожающей нефти (январский фьючерс на Brent торгуется в районе $92,8 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2417,49 пункта (-0,01%), индекс РТС - 929,54 пункта (-0,01%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "АЛРОСА" (-1,7%), "РусАла" (-0,7%), "Полюса" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "НЛМК" (-0,4%), "ММК" (-0,4%); подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (+2,1%), АФК "Система" (+1,3%), "МТС" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,8% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 ноября, составляет 81,9290 руб. (-22,48 копейки).

Накануне рынок акций снизился после завершения встречи лидеров России, Китая и США "на полях" саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в КНР, а также пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которые, с точки зрения трейдеров, не принесли однозначных оптимистичных сигналов по украинскому урегулированию.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в четверг заявил, что прошедшая в четверг встреча в Берлине с участниками "коалиции желающих" оказалась результативной для выстраивания общей позиции по украинской тематике, "это крайне важно перед следующим раундом переговоров". Он подчеркнул, что США не намерены заключать какие-либо договоренности без учета мнения Европы и Украины.

Также Кушнер в четверг заявил, что любые гарантии безопасности Украине должны в своей основе иметь статью 5 устава НАТО, подразумевающую коллективную оборону ее участников в случае конфликта. "Это очень важный результат, которого мы достигли. Я думаю, мы ознакомили Россию с концепцией того, что любые гарантии безопасности будут основываться на статье 5 устава НАТО", - сказал он на пресс-конференции после встречи "коалиции желающих".

Кушнер признал, что в России есть много сомнений в отношении данной концепции, поэтому, по его словам, так важно возобновить диалог РФ и Европы. Он добавил, что гарантии на основе статьи 5 устава НАТО станут частью "более масштабного пакета мер в сфере безопасности".

Британский премьер Энди Бернем заявил в четверг, что западные страны сумели продвинуться в координации своих позиций по украинскому урегулированию. "Я увидел более единую нашу позицию", - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи "коалиции желающих" со спецпосланниками президента США Уиткоффом и Кушнером. Говоря о том, какие дальнейшие шаги он бы приветствовал, британский премьер назвал "энергетическое перемирие, возобновление поставок зерна через Черное море".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в четверг заявил западным СМИ, что действующие против РФ санкции могут отменять вместе с успехами в решении украинского кризиса, при соблюдении определенных условий.

Вместе с тем Мерц выразил сомнение в результативности саммита США, РФ и КНР в Шэньчжэне. По его словам, эта встреча в первую очередь "была возможностью для фотосессии". Согласно его утверждениям, такой формат "не принесет мир в Европу". Также Мерц заявил, что в Европе есть широкий консенсус в отношении продолжения финансовой поддержки Киева.

Президент США Трамп, через своего спецпосланника связывавшийся с участниками встречи "коалиции желающих" в четверг, призвал европейцев и президента Украины Владимира Зеленского "заключить сделку" с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, присутствовавшие на мероприятии.

"Трамп сообщил в четверг собравшимся европейским лидерам и (...) Зеленскому, что президент России Владимир Путин стремится к миру, призвав их заключить сделку с Кремлем, чтобы они (европейцы - ИФ) могли направить средства, которые сейчас тратят на Украину, на себя самих", - пишет издание.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, новости с саммита АТЭС не принесли рынку акций "бычьих" драйверов - отсутствие конкретных позитивных сигналов по итогам трехсторонней встречи лидеров РФ, США и КНР "на полях" саммита вылилось в распродажи активов по факту состоявшегося события.

При этом продажи в четверг наблюдались по широкому спектру бумаг, которые шли вниз в рамках коррекции после роста ранее на неделе, а также общей фиксации прибыли на рынке в условиях отсутствия обнадеживающих фундаментальных сигналов. Индексы Мосбиржи и РТС обосновались вблизи поддержек 2420 пунктов и 925 пунктов соответственно. Рынок не дождался конкретики в отношении урегулирования украинского конфликта или сотрудничества стран в ключевых сферах после встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина, считает аналитик, хотя общий итог переговоров все стороны охарактеризовали как позитивный. Инвесторы остаются в ожидании определения следующей даты трехсторонних переговоров по Украине, которая, вероятно, взбодрит покупателей. Сохранение неопределенности, в то же время, может способствовать дальнейшему снижению индексов Мосбиржи и РТС со следующими поддержками у минимумов с октября - 2370 пунктов и 910 пунктов, считает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин также отмечает, что рынок акций РФ оказался разочарован итогами трехсторонней встречи лидеров США, России и Китая: несмотря на принятие совместной декларации, конкретных договоренностей по ключевым геополитическим вопросам объявлено не было, что не оправдало ожиданий инвесторов. Дополнительное давление оказывают инфляционные риски: недельный рост потребительских цен ускорился до 0,19% с 0,12%, а советник главы ЦБ Кирилл Тремасов допустил возможность повышения ключевой ставки при отсутствии устойчивого замедления инфляции. Кроме того, из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, инфляционные ожидания россиян ускорились в ноябре до 13,5% с 13,2% в октябре этого года, а оценка наблюдаемой инфляции выросла до 15% с уровня 14,5% месяцем ранее, отмечает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи тестирует поддержку в районе 2418 пунктов. Индикатор относительной силы рынка RSI остается в нейтральной зоне, приближаясь к границе перепроданности. Удержание выше отметки 2418 пунктов позволит рассчитывать на восстановление к 2500 пунктам. В случае пробоя поддержки следующей целью снижения может стать уровень 2369 пунктов, считает Вершинин.

В США накануне индексы акций упали на 2-2,3% во главе с Nasdaq, успешное IPO Anthropic не смогло оживить спрос на акции компаний, ориентированных на ИИ.

Цена бумаг Anthropic подскочила на 34% при открытии торгов после рекордного в истории IPO объемом $107,3 млрд. Акции начали торговаться по $111,5 за бумагу при цене размещения $83 за штуку. К закрытию рынка стоимость бумаг составила $97,17, что на 17% выше цены IPO и соответствует капитализации всей компании в $1,77 трлн.

Котировки акций чипмейкеров и крупных ИТ-компаний уверенно росли в начале сессии, однако быстро развернулись вниз.

Инвесторы все больше обеспокоены распространением циклических сделок в сфере искусственного интеллекта, в рамках которых производители оборудования (в том числе Nvidia) приобретают доли в капитале своих клиентов или помогают обеспечить финансирование их деятельности. Эксперты предупреждают, что подобные схемы могут искусственно раздувать спрос на ИИ-технологии и инфраструктуру стоимостью в триллионы долларов, создаваемую для их поддержки.

Статданные, опубликованные в четверг, показали рост числа новых заявок на пособие по безработице в США до максимума с начала сентября. Количество американцев, обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. - до 203 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 202 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 197 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 4,4%, австралийский ASX - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 3,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,5%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут на опасениях эскалации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $92,81 за баррель (+0,9% и +0,03% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $84,0 за баррель (+0,3% и -0,1% накануне).

Возможность того, что США снова прибегнут к массированным ударам по Ирану, за последнее время стала выше, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Шансы на то, что Штаты начнут новый раунд масштабных ударов по Ирану, по-видимому, увеличились за последние дни, заявили западные чиновники", - информирует агентство. При этом, по словам одного из собеседников, президент США пока не принял окончательного решения на этот счёт.

Тем временем Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки "на благо всех стран", говорится в опубликованной декларации по итогам трёхсторонней встречи лидеров трех государств, которые "подтвердили важность стабильных энергопоставок".