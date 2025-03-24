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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в 2024 году снизилась в 1,4 раза

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в 2024 году составила 848,5 млрд рублей, что в 1,4 раза меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 8,7% до 8,6 трлн руб. Операционные расходы составили 670,9 млрд руб. (647,4 млрд руб. годом ранее), стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки - 3,3 млрд руб. (2,9 млрд руб.).

Капитальные затраты увеличились на 8,2% и составили 779,7 млрд руб.

По состоянию на конец 2024 года группа признала убыток от обесценения основных средств в общей сумме 93,3 млрд руб., из которых 4,3 млрд руб. относятся к активам разведки и добычи в России, 6,9 млрд руб. - к активам переработки, торговли и сбыта в РФ, 50,4 млрд руб. - к активам разведки и добычи за рубежом, 31,1 млрд руб. - к активам переработки, торговли и сбыта за границей и 0,6 млрд руб. к прочим активам.

Компания в прошлом году внедрила программу акционирования для ключевых работников группы на основе инструментов коллективного инвестирования. На отчетную дату в программе задействовано 7,4 млн обыкновенных именных акций НК. Расходы по программе, признанные в 2024 году, составили 53,4 млрд руб.

ЛУКОЙЛ
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