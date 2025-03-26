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Руководство BYD планирует в 2025 году удвоить продажи машин за пределами Китая

На рынки США и Канады компания выходить пока не планирует с учетом геополитики

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), планирует удвоить продажи за пределами КНР в 2025 году до более 800 тысяч машин, заявил аналитикам председатель совета директоров компании Ван Чуаньфу. Об этом сообщает Reuters.

В 2024 году BYD продала за рубежом 417,2 тысячи автомобилей.

По словам Ван Чуаньфу, компания рассчитывает увидеть "существенный рост" своей доли на рынке Великобритании, которая "очень открыта" для конкурентоспособной китайской продукции. BYD также видит "большие возможности" для быстрого роста в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, где правительства и люди дружелюбно относятся к китайским брендам, сказал он.

Компания продолжит строить заводы за рубежом без партнеров, поскольку у нее есть достаточное финансирование, сказал Ван Чуаньфу. В настоящее время BYD строит завод в Бразилии (крупнейшем рынке за пределами Китая), а также в Таиланде, Венгрии и Турции.

Компания не планирует выходить на рынки США и Канады в краткосрочной перспективе из-за геополитических событий.

В целом BYD планирует продать в 2025 году 5,5 млн машин по сравнению с 4,27 млн в прошлом году.

За последние три месяца капитализация BYD в Гонконге выросла на 45%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил менее 17%.

BYD Гонконг США Великобритания Китай Ван Чуаньфу Бразилия
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