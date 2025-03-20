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ЕК проверяет завод BYD в Венгрии на предмет получения субсидий от Китая

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия проводит проверку предприятия по выпуску электромобилей китайской BYD Co. в Венгрии на предмет получения несправедливых субсидий от властей КНР, пишет Financial Times.

По данным источников газеты, проверка ЕК является предварительной.

Если регулятор выяснит, что BYD пользовалась необоснованной государственной поддержкой, он может потребовать от компании продажи некоторых активов, сокращения мощностей или возврата субсидий, а также оштрафовать ее за несоблюдение требований.

В ЕК отмечают, что на венгерском предприятии BYD задействованы китайские сотрудники, и оно использует в основном импортные компоненты, в том числе, аккумуляторы, не создавая, таким образом, значительной экономической ценности для ЕС.

BYD Венгрия Китай Еврокомиссия
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