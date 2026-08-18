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Нефть Brent подорожала до $91,48 за баррель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут во вторник, опасения трейдеров по поводу перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока усиливаются на фоне провала дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа. Он также сказал, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на новое обострение конфликта с Ираном, что будет способствовать подъему цен на нефть.

В то же время высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Reuters в понедельник, что Тегеран может перейти к "наступательной" позиции, поскольку усилия по мирному урегулированию конфликта зашли в тупик.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $91,48 за баррель, что на $0,61 (0,67%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,35 (2,65%) до $90,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,73 (0,86%) до $85,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $2,1 (2,55%) до $84,5 за баррель.

Накануне Трамп в интервью Fox News также пригрозил нанести удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

"Угрозы Трампа в адрес Омана и его нежелание спешить с заключением нового соглашения о прекращении огня подталкивают трейдеров к покупкам нефти, в результате чего цена Brent превысила максимумы, зафиксированные на прошлой неделе, - отмечает аналитик Pepperstone Group Крис Уэстон. - Есть основания полагать, что потенциал дальнейшего роста рынка сохраняется".

Brent нефть
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Нефть Brent подорожала до $91,48 за баррель

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