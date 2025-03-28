Во Франции в марте инфляция неожиданно осталась на уровне 0,9%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Во Франции потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 0,9% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция осталась на февральском уровне, который был минимальным за четыре года.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предусматривал ускорение инфляции до 1,1%.

Новость дополняется