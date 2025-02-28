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Инфляция во Франции в феврале замедлилась до 0,9%, минимума за четыре года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале увеличились на 0,9% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 1,8%, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предусматривал снижение показателя до 1,2%.

Рост цен в этом месяце стал минимальным за четыре года.

Потребительские цены в феврале не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, когда они снизились на 0,2%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,3%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в уходящем месяце выросли на 0,8% в годовом выражении и не изменились в помесячном, по предварительным данным. Месяцем ранее потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, поднялись на 1,7% год к году и на 0,2% месяц к месяцу.

Годовая инфляция в сфере услуг в феврале замедлилась до 2,1% с 2,5%, продукты питания подорожали на 0,3% после подъема цен на 0,1% в январе, табачные изделия - на 4,5% (месяцем ранее - на 6%). Цены на энергоносители упали на 5,7% после роста на 2,7% в январе, промышленные товары не изменились в стоимости после ее увеличения на 0,2% месяц назад.

Окончательные данные о февральской инфляции во Франции будут обнародованы 14 марта.

Insee Франция
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