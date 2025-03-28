Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp. может инвестировать порядка $7 млрд в модернизацию мощностей United States Steel Corp., если получит разрешение на ее покупку от американских властей, сообщает издание Semafor.

Nippon Steel объявила о покупке американского конкурента за $14,1 млрд в декабре 2023 года, пообещав вложить $2,7 млрд в его предприятия. Сделка была заблокирована в январе 2025 года тогдашним президентом США Джо Байденом. US Steel и Nippon Steel подали в суд, чтобы опротестовать запрет на их слияние, на данный момент сделку рассматривает американский Минюст.

Нынешний президент США Дональд Трамп в феврале заявил, что против сделки US Steel и Nippon Steel, однако был бы не против, если бы японская компания стала миноритарным акционером американского конкурента.

Акции US Steel подорожали на 7,5% на дополнительных торгах в четверг. Стоимость акций Nippon Steel в Токио в пятницу снизилась на 2,1%.

Издание Semafor было создано в 2022 году бывшим CEO Bloomberg Media Джастином Смитом и экс-колумнистом The New York Times Беном Смитом.