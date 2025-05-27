CNBC сообщает, что цена сделки Nippon Steel и US Steel не изменится

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Японская Nippon Steel закроет сделку по покупке американской US Steel по изначально предлагавшейся цене $55 за акцию, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

Сделка была согласована в декабре 2023 года при общей цене в $14,1 млрд.

Недавно ее одобрил президент США Дональд Трамп. Его предшественник Джо Байден в январе заблокировал ее из соображений национальной безопасности.

"Это будет плановое партнерство между United States Steel и Nippon Steel, которое позволит создать не менее 70 тыс. рабочих мест и в рамках которого в экономику США будет вложено $14 млрд", - написал Трамп в Truth Social.

Головной офис US Steel останется в Питтсбурге (штат Пенсильвания), а основная часть инвестиций придется на ближайшие 14 месяцев, заявил американский лидер.

Профсоюз United Steelworkers (USW) выступил против транзакции. "Мы по-прежнему опасаемся, что Nippon, иностранная корпорация с долгой, подтвержденной историей нарушений нашего торгового законодательства, дополнительно сократит американский сталелитейный потенциал и поставит под угрозу тысячи хороших, профсоюзных рабочих мест", - заявил президент USW Дэвид Макколл.

Трамп назвал сделку "инвестицией, частичным владением", отметив, что "она будет контролироваться США".

Сенатор от Пенсильвании Дэйв Маккормик сказал CNBC 27 мая, что у US Steel будет американский CEO и большинство членов совета директоров также будут из Штатов.

"Это соглашение по вопросам национальной безопасности, которое будет подписано с правительством США, - отметил сенатор. - Будет "золотая акция", которая по сути будет предполагать обязательное утверждение американским правительством определенного числа членов совета директоров и позволит США обеспечить, чтобы не снижался уровень производства".

По его словам, $2,4 млрд из $14 млрд Nippon вложит в операции US Steel в долине реки Мононгахилы близ Питтсбурга. Сделка позволит сохранить 10 тысяч рабочих мест в Пенсильвании и создать еще 10 тысяч для строительства новой дуговой печи, сказал Маккормик.

При этом у Nippon Steel "определенно будут члены в совете директоров и это будет частью их общей корпоративной структуры", добавил он.

"Им нужна была возможность получить доступ к американскому рынку, и они ее получили вместе с сопутствующей экономической выгодой, - заявил сенатор. - Они вели об этом переговоры, это было их предложение".

Трамп сказал в пятницу, что 30 мая проведет мероприятие в US Steel в Питтсбурге.

Акции американской компании дорожают на 2,3% на торгах во вторник, до $53,22 за штуку.

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.