Суд попросили продлить сроки для обсуждения заблокированной сделки US Steel и Nippon Steel

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США хочет продлить на 21 день срок для обсуждения заблокированной предыдущим президентом страны Джо Байденом покупки US Steel японской компанией Nippon Steel, говорится в сообщении US Steel на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Минюст подал соответствующие документы в суд. US Steel и Nippon Steel также согласны на продление сроков обсуждения сделки с властями, чтобы избежать необходимости разрешения спора в судебном порядке.

Байден заблокировал их сделку 3 января, предписав компаниям в срок до 30 дней "полностью и на постоянной основе отказаться от предлагаемой транзакции" по соображениям национальной безопасности, если Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) не согласится продлить срок.

Позднее US Steel сообщила, что CFIUS предоставил отсрочку до 18 июня для того, чтобы стороны окончательно отказались от сделки.

US Steel и Nippon Steel подали в суд, чтобы опротестовать запрет на их слияние. В частности, они просят отменить решение Байдена ввиду "незаконного политического вмешательства" в процесс.

Акции US Steel дорожают на 2,8% в ходе торгов в понедельник.