"Татнефть" планирует организовать производство биоволокна для композитных изделий

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ООО "Биоволокно" (входит в "Татнефть") намерено реализовать в будущей Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Зеленая долина" в Заинском районе Татарстана инвестиционные проекты по производству льняного волокна. Об этом говорится в материалах к проекту постановления правительства РФ о создании ОЭЗ, опубликованных на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.

Инвестпроект "Первичная обработка лубяных культур" предусматривает устройство линии переработки до 19 тыс. тонн в год технической конопли, двух линий выработки длинного волокна производительностью 1,2 тонны в час, линии выработки короткого волокна, установки пеллетирования костры конопли и оборудования для очеса семян на линии переработки.

Инвестпроект "Производство длинного и короткого льняного волокна" включает приобретение спецтехники для выращивания и уборки льна-долгунца, устройство систем мелиорации и оборудования для первичной переработки льна-долгунца. В результате реализации проекта планируется производство 960 тонн в год длинного и 1,2 тыс. тонн в год короткого льняного волокна.

Производством композитных изделий из льняного волокна занимается предприятие "Татнефти" - ООО "Татнефть-Пресскомпозит".

В ОЭЗ "Зеленая долина" также планируется создать производства биоудобрений и хелатов биогенных материалов (инвестор ООО "Инитбио"), сорбентов ООО "Полихим. Заинск"), биологически активных добавок (ООО "Инлипор") и глубокой переработки лубяных культур (ООО "Экотрансформа").

Совокупные инвестиции по этим шести инвестпроектам на 2025-2027 годы заявлены на сумму 11,1 млрд рублей.

Управление ОЭЗ "Зеленая долина" выразила готовность взять на себя принадлежащая "Татнефти" управляющая компания "Алабуга-2. Нефтехимия".

В Татарстане действуют две ОЭЗ - "Алабуга" и "Иннополис". По данным правительства Татарстана, к началу 2024 года совокупные инвестиции резидентов "Алабуги" составили 168,6 млрд рублей, "Иннополиса" - 127,9 млрд рублей.