Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 году упала в 4 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в 2024 году упала в 4,2 раза и составила 52,365 млрд рублей по сравнению с 221,479 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка при этом составила 737,513 млрд рублей, что на 5,5% выше 698,897 млрд рублей, полученных за 2023 год.

Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.

Основные финпоказатели ПАО "НЛМК" (в тыс. рублей)

2024г 2023г Динамика Выручка 737 513 007 698 897 291 5,5% В т.ч. выручка от продажи метпродукции 733 230 161 693 648 058 5,7% Себестоимость продаж (584 446 065) (487 178 592) 20% В т.ч. себестоимость проданной метпродукции (575 550 689) (477 159 233) 20,6% Валовая прибыль 153 066 942 211 718 699 -27,7% Прибыль от продаж 50 500 426 127 801 977 Падение в 2,5 раза Прибыль до налогообложения 65 539 027 251 391 772 Падение в 3,8 раза Чистая прибыль 52 365 551 221 479 861 Падение в 4,2 раза

НЛМК в отчетности отразил суммарный эффект от пересчета налогов после повышения ставки до 25%. В 2024 году отложенный налог на прибыль составил 8,9 млрд рублей, текущий - 4,7 млрд рублей. Сумма увеличения отложенных налоговых активов и обязательств в результате увеличения ставки налога на прибыль с 2025 года составила 1,511 млрд рублей и 6,839 млрд руб. соответственно, говорится в отчетности.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.