Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 году упала в 4 раза
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в 2024 году упала в 4,2 раза и составила 52,365 млрд рублей по сравнению с 221,479 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка при этом составила 737,513 млрд рублей, что на 5,5% выше 698,897 млрд рублей, полученных за 2023 год.
Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.
Основные финпоказатели ПАО "НЛМК" (в тыс. рублей)
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|737 513 007
|698 897 291
|5,5%
|В т.ч. выручка от продажи метпродукции
|733 230 161
|693 648 058
|5,7%
|Себестоимость продаж
|(584 446 065)
|(487 178 592)
|20%
|В т.ч. себестоимость проданной метпродукции
|(575 550 689)
|(477 159 233)
|20,6%
|Валовая прибыль
|153 066 942
|211 718 699
|-27,7%
|Прибыль от продаж
|50 500 426
|127 801 977
|Падение в 2,5 раза
|Прибыль до налогообложения
|65 539 027
|251 391 772
|Падение в 3,8 раза
|Чистая прибыль
|52 365 551
|221 479 861
|Падение в 4,2 раза
НЛМК в отчетности отразил суммарный эффект от пересчета налогов после повышения ставки до 25%. В 2024 году отложенный налог на прибыль составил 8,9 млрд рублей, текущий - 4,7 млрд рублей. Сумма увеличения отложенных налоговых активов и обязательств в результате увеличения ставки налога на прибыль с 2025 года составила 1,511 млрд рублей и 6,839 млрд руб. соответственно, говорится в отчетности.
Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.