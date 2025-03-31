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Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2024 году упала в 4 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в 2024 году упала в 4,2 раза и составила 52,365 млрд рублей по сравнению с 221,479 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка при этом составила 737,513 млрд рублей, что на 5,5% выше 698,897 млрд рублей, полученных за 2023 год.

Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.

Основные финпоказатели ПАО "НЛМК" (в тыс. рублей)

2024г2023гДинамика
Выручка737 513 007698 897 2915,5%
В т.ч. выручка от продажи метпродукции733 230 161693 648 0585,7%
Себестоимость продаж(584 446 065)(487 178 592)20%
В т.ч. себестоимость проданной метпродукции(575 550 689)(477 159 233)20,6%
Валовая прибыль153 066 942211 718 699-27,7%
Прибыль от продаж50 500 426127 801 977Падение в 2,5 раза
Прибыль до налогообложения65 539 027251 391 772Падение в 3,8 раза
Чистая прибыль52 365 551221 479 861Падение в 4,2 раза

НЛМК в отчетности отразил суммарный эффект от пересчета налогов после повышения ставки до 25%. В 2024 году отложенный налог на прибыль составил 8,9 млрд рублей, текущий - 4,7 млрд рублей. Сумма увеличения отложенных налоговых активов и обязательств в результате увеличения ставки налога на прибыль с 2025 года составила 1,511 млрд рублей и 6,839 млрд руб. соответственно, говорится в отчетности.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.

НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат
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