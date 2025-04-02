Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,11%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует заметное снижение из-за опасений инвесторов о возможном затягивании урегулирования украинского кризиса. Кроме того, негативное влияние на инвесторов оказывают риски введения новых антироссийских санкций. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов упал на 1,11% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2931,47 пункта (-1,11%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 4%.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-4%), "Группы компаний ПИК" (-3,4%), "ВК" (-3%), банка ВТБ (-2,9%), "Аэрофлота" (-2,4%), "Русала" (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), "Т-Технологии" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%), "ФосАгро" (-1,6%), АФК "Система" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "Северстали" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1%), Сбербанка (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%) и Сбербанка (-0,9%).

Подорожали акции "Магнита" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Полюса" (+0,5%), "МТС" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Участники рынка анализируют информацию о подготовке новой встречи представителей РФ и США по нормализации контактов, о которой во вторник вечером сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам Лаврова, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать на предложения России в рамках черноморской инициативы.

Предыдущая встреча представителей РФ и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

CNN напоминает, что Дмитриев в феврале принял участие в переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.

Американская администрация продолжает работу с Москвой и Киевом над урегулированием кризиса на Украине, президент США Дональд Трамп лично принимает в этом участие, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Наша команда продолжает взаимодействовать как с Россией, так и Украиной. Президент каждый день по-прежнему очень активно в этом участвует", - отметила она.

Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщает The Hill.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту.

Уточняется, что санкции предусматривают введение 500%-х пошлин.

"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенат и Палату представителей", - заявили законодатели.

Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и другие новости в ожидании объявления президентом США Трампом новых пошлин.

Как ожидается, в среду Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются ускорения инфляции в стране в связи с этими мерами.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном во вторник сообщении Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Количество открытых вакансий в Штатах в феврале сократилось на 194 тыс. и составило 7,568 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,762 млн, а не 7,74 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,63 млн с предварительно заявленного январского уровня.

Слабые статданные могут повысить вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 2 апреля сложилась преимущественно негативная динамика, большинство фондовых индикаторов региона демонстрирует умеренное снижение.

На нефтяном рынке утром в среду котировки почти не меняются после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов. Участники рынка находятся в ожидании прояснений торговой политики Вашингтона. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 МСК составила $74,05 за баррель, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,06% - до $71,23 за баррель.