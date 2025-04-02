Metro в РФ удвоил чистую прибыль в 2024 году, выручка увеличилась на 11%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российский бизнес ритейлера Metro (ООО "Метро Кэш энд Керри") в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,15 раза, до 6,5 млрд рублей, говорится в отчете российского юрлица.

Выручка ритейлера за год выросла на 10,8% и достигла 250,1 млрд рублей.

Валовая прибыль ООО "Метро Кэш энд Керри" в 2024 году увеличилась на 15%, до 54,5 млрд рублей. Коммерческие расходы повысились на 9,8%, до 43,3 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла на 40,7%, до 11,2 млрд рублей.

Metro раскрывает показатели по итогам финансового года (с октября по сентябрь). Отчетная выручка ее российского бизнеса по итогам 2023-2024 фингода снизилась на 2,9%, до 2,4 млрд евро. Органическая выручка (в рублях), наоборот, выросла на 14,2%. Скорректированная EBITDA снизилась на 6% и составила 143 млн евро.

Сеть Metro в России объединяет 93 центра мелкооптовой торговли. Целевыми клиентами компании являются небольшие магазины и сегмент HoReCa.