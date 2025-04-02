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Цены на сливочное масло в РФ на минувшей неделе снизились на 0,2%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло за неделю с 25 по 31 марта снизились на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее еще наблюдался их рост на 0,3%.

В то же время значительная часть молочной продукции продолжала дорожать, причем рост цен на творог и сметану ускорился. Так, цены на творог выросли на 0,3% (на 0,1% неделей ранее), сметану - на 0,3% (на 0,2%). Пастеризованное молоко стало дороже на 0,1% (на 0,3%). Сыры, как и неделей ранее, подорожали на 0,4%.

Единственным молочным продуктом, на который цены снизились на минимальные 0,04%, стали сухие молочные смеси для детского питания.

Росстат также сообщил, что за минувшую неделю цены на говядину и соль выросли на 0,5%, пшеничную муку, полукопченые колбасы - на 0,4%, баранину, ржаной и пшеничный хлеб, вермишель, фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай - на 0,3%, мороженую рыбу, подсолнечное масло, маргарин, овощные консервы для детского питания, печенье, водку - на 0,2%, макаронные изделия - на 0,1%.

Снизились цены на яйца - на 0,8%, мясо кур и рис - на 0,3%, мясные консервы для детского питания - на 0,2%, гречневую крупу и пшено - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
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